РФ збільшила кількість атак на прикордоння України, щоб не допустити задіяння ЗСУ на інших напрямках, - Маляр
Протягом останнього місяця ворог збільшив обстріли прикордонних областей – Харківської, Чернігівської та Сумської. Ворог намагається тримати в напрузі Сили Оборони
Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.
За останній тиждень у період з 8 по 16 травня 2023 року російські війська здійснили 162 обстріли зазначених областей. Найбільше зазнала обстрілів Сумська область – 110. Чернігівська – 29. Харківська - 23.
"Ворожа армія щодня стріляє по мирному населенню з різних видів озброєння та знищує цивільні об’єкти - садочки, лікарні, школи. Є загиблі та поранені, серед яких – діти", - написала Маляр.
Вона зазначила, що артилерійськими та авіаційними ударами у прикордонних областях ворог намагається постійно тримати у напрузі сили ЗСУ та не допустити їх задіяння на інших напрямках.
- Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що українські воїни на півночі та півдні передмістя Бахмута вже звільнили близько 20 квадратних кілометрів.
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