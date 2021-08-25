РФ зірвала роботу гуманітарної підгрупи ТКГ щодо Донбасу, - українська делегація

Про це йдеться в Telegram української делегації.

"Російська делегація свідомо зриває роботу Гуманітарної підгрупи ТКГ. Російська делегація менш ніж за добу до початку засідання зробила технічне повідомлення про залучення до роботи гуманітарної підгрупи ТКГ громадянки України Майї Юр’ївни Пирогової, засудженої в Україні за тероризм", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що українська делагація розглядає це "як свідому спробу зірвати консультації, особливо зважаючи на попередній досвід блокування російською делегацією роботи політичної підгрупи саме таким чином".

Як повідомляється, українська делегація не проводить консультації з особами, засудженими за тероризм.

"У такий спосіб російська делегація намагається перекласти свою безпосередню та одноосібну відповідальність за послідовний зрив вирішення гуманітарних питань, як-от обмін особами, що утримуються у зв’язку із конфліктом, розблокування роботи КПВВ з російської сторони тощо. Українська делегація зазначає - ці спроби є марними", - йдеться в повідомленні.

Українська сторона закликає російських представників повернутися до запланованих тристоронніх консультацій.

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