РФ зранку атакувала "іскандером" Костянтинівку на Донеччині: поранено 4 людини, серед них - дитина
Уранці неділі, 8 жовтня, російські військові завдали удару крилатою ракетою "Іскандер" по Костянтинівці Донецької області. Унаслідок обстрілу поранення отримали 4 людей, зокрема, дитина
Про це повідомив голова Костянтинівської МВА Олексій Рослов, пише Суспільне.
Зазначається, що обстріл міста відбувся о 06:25. Росія випустила крилату ракету "Іскандер".
За словами очільника Костянтинівської МВА серед поранених є 9-річна дитина.
Крім того, Рослов зазначив, що внаслідок обстрілу у місті пошкоджені 10 багатоповерхівок, 19 приватних будинків, газогін та електромережа.
- Удень 6 вересня російська окупаційна армія вдарила по ринку у середмісті Костянтинівки з артилерії, унаслідок чого загинули 16 людей, ще 37 отримали поранення.
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