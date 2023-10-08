РФ зранку атакувала "іскандером" Костянтинівку на Донеччині: поранено 4 людини, серед них - дитина

"Нуль відсотків такої ймовірності": російський опозиціонер Пономарьов про призупинення Путіним війни через брак ресурсів

Події в Ізраїлі можуть змінити обличчя Близького Сходу й світу та вплинути на ту війну, яку РФ розраховує вести на українській землі. Колонка Віталія Портникова