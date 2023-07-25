РФ звинуватила Україну в спробі атакувати військовий корабель у Чорному морі

Про це повідомляє пресслужба міноборони РФ.



Там заявляють, що нібито сьогодні вночі ЗСУ здійснили спробу атакувати двома морськими керованими безекіпажними катерами патрульний корабель "Сергій Котов" Чорноморського флоту. Зазначається, що цей корабель виконує завдання з контролю судноплавства в південно-західній частині Чорного моря.

У відомстві додали, що начебто під час "відбиття атаки" обидва дистанційно керовані катери знищили зі штатного озброєння російського корабля на дистанції тисяча і 800 метрів.

За даними російського міноборони, внаслідок інциденту нібито ніхто не постраждав, а корабель "Сергій Котов" продовжує виконання поставлених завдань.