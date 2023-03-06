РФ звинуватила ЗСУ в обстрілі Курської області, без світла залишився населений пункт

Про це Роман Старовойтт написав у телеграмі.

За його словами, "пошкоджено об'єкти енергопостачання" у Хомутівському районі.

"ЗСУ прямо зараз ведуть обстріл прикордонної території у Хомутівському районі. Пошкоджено об'єкти енергопостачання, внаслідок чого знеструмлено село Іскра. Як тільки дозволить ситуація, енергетики розпочнуть екстрений ремонт", - йдеться у його заяві.