РФ звинуватила ЗСУ в обстрілі Курської області, без світла залишився населений пункт
Губернатор Курської області РФ Роман Старовойт заявив, нібито ЗСУ обстріляли прикордонне село Іскра, внаслідок чого населений пункт лишився без світла
Про це Роман Старовойтт написав у телеграмі.
За його словами, "пошкоджено об'єкти енергопостачання" у Хомутівському районі.
"ЗСУ прямо зараз ведуть обстріл прикордонної території у Хомутівському районі. Пошкоджено об'єкти енергопостачання, внаслідок чого знеструмлено село Іскра. Як тільки дозволить ситуація, енергетики розпочнуть екстрений ремонт", - йдеться у його заяві.
- У ніч з 5 на 6 березня російські війська запустили по мирних населених пунктах України 15 дронів-камікадзе. Українська ППО знищила 13 БПЛА.
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