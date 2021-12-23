Риба, шоколад та ліки: Україна на рік продовжила заборону на ввезення низки російських товарів
Кабінет міністрів продовжив заборону ввезення в Україну певних товарів з території Росії до 31 грудня 2022 року
Про це йшлося на засіданні уряду 23 грудня.
Серед товарів, заборонених до ввезення в Україну - м’ясо, риба, шоколад, кава, печиво, цукерки, лікарські засоби, одяг, добрива, вагони, трактори, папір та інше.
У пояснювальній записці йдеться, що Росія заборонила низку товарів з України. Законом України визначено, що у разі якщо дискримінаційні та/або недружні дії щодо України застосовуються державою, визнаною Верховною Радою державою-агресором та/або державою-окупантом, заходи у відповідь можуть застосовуватися за рішенням Кабміну.
"Зазначені дії з боку РФ (застосування торговельних санкцій та обмежувальних заходів у торгівлі), які серед іншого викликані протидією України агресії РФ стосовно нашої держави, створюють загрозу заподіяння шкоди інтересам національної економічної безпеки, економічним інтересам України і законним інтересам суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, та містять ознаки недружніх дій стосовно України у сфері торгівлі", - зазначається в документі.
- Нагадаємо, 25 листопада 2020 уряд продовжив на рік дію мита на імпортовані товари з Росії.
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