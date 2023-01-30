Рішення надати Україні танки - це відповідь на ескалацію з боку РФ, а не навпаки, - речник Єврокомісії
Рішення надати Україні танки не спричинило ескалацію, а було реакцією на загострення конфлікту з боку РФ. Євросоюз допомагає Україні захистити себе
Про це на брифінгу 30 січня в Брюсселі заявив представник Європейської комісії з питань зовнішньої політики Пітер Стано, передає Інтерфакс-Україна.
Так, політика запитали, чи не спричинило рішення про постачання танків Україні ескалацію ситуації.
"Насамперед рішення поставити танки України було мотивовано рішучістю Європейського Союзу допомогти Україні себе захистити у світлі збільшення ескалації Росією. Це - відповідь на ескалацію з боку Росії, яка майже рік із початку незаконного і невиправданого захоплення України вбиває людей, цивільних, руйнує цивільну інфраструктуру, використовує голод як зброю, використовує енергію як зброю - вони (росіяни, - ред.) використовують як зброю все, що вони можуть, аби зламати Україну.. Європейський Союз має допомогти Україні захистити себе", - заявив Стано.
Представник Єврокомісії зазначив, що Україна "захищає свою незалежність, свою територію, свій народ перед агресією, яка має на меті зруйнувати країну і державу, як про це заявив Путін".
"Це (рішення поставити танки, - ред.) не ескалація, але відповідь на ескалацію тиску та кровопролиття проти цивільних цілей та цивільних в Україні", - наголосив він.
- Німеччина 25 січня погодила постачання Україні 14 танків Leopard 2, а також дозволила реекспорт іншими країнами.
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