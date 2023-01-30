Про це на брифінгу 30 січня в Брюсселі заявив представник Європейської комісії з питань зовнішньої політики Пітер Стано, передає Інтерфакс-Україна.

Так, політика запитали, чи не спричинило рішення про постачання танків Україні ескалацію ситуації.

"Насамперед рішення поставити танки України було мотивовано рішучістю Європейського Союзу допомогти Україні себе захистити у світлі збільшення ескалації Росією. Це - відповідь на ескалацію з боку Росії, яка майже рік із початку незаконного і невиправданого захоплення України вбиває людей, цивільних, руйнує цивільну інфраструктуру, використовує голод як зброю, використовує енергію як зброю - вони (росіяни, - ред.) використовують як зброю все, що вони можуть, аби зламати Україну.. Європейський Союз має допомогти Україні захистити себе", - заявив Стано.

Представник Єврокомісії зазначив, що Україна "захищає свою незалежність, свою територію, свій народ перед агресією, яка має на меті зруйнувати країну і державу, як про це заявив Путін".

"Це (рішення поставити танки, - ред.) не ескалація, але відповідь на ескалацію тиску та кровопролиття проти цивільних цілей та цивільних в Україні", - наголосив він.

Німеччина 25 січня погодила постачання Україні 14 танків Leopard 2, а також дозволила реекспорт іншими країнами.

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