Рішення Росії визнати "Л/ДНР" суперечить Статуту ООН, - Гутерреш
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що рішення Російської Федерації визнати незалежність "Л/ДНР" суперечить принципам і Статутові організації
Про це йшлося на засіданні Ради Безпеки ООН, присвяченому ситуації в Україні.
У свою чергу, заступниця генсека з політичних питань Розмарі Дікарло сказала: "Ми висловлюємо великий жаль з приводку цього рішення, яке ризикує мати регіональні та міжнародні наслідки. Також шкодуємо у зв’язку з рішенням Росії спрямувати на схід України військовослужбовців, котрі як, стверджується, виконуватимуть там миротворчу місію".
В ООН висловили стривоженість через обстріли вздовж лінії зіткнення на Донбасі. Дікарло зауважила, що моніторингова місія ОБСЄ з 18 до 20 лютого зафіксувала 3231 порушення режиму припинення вогню.
"Ми закликаємо всі сторони спрямувати зусилля на припинення бойових дій і уникати заяв і дій, які можуть погіршити ситуацію", - повідомила вона.
Дікарло зауважили, що ООН заявляє про прихильність суверенітету і територіальній цілісності України в межах міжнародно визнаних кордонів.
"Ризик глобального конфлікту реальний, і будь-що необхідно йому запобігти. Генсек готовий працювати над урегулюванням цієї кризи", - додала вона.
- Нагадаємо, що у понеділок, 21 лютого, Володимир Путін підписав укази про рішення визнати "державність" терористичних організацій "ЛНР" і "ДНР", які формально контролюють окуповані Росією території Луганщини та Донеччини. В указах про визнання "Л/ДНР" Путін офіційно доручив відправити в ОРДЛО російські війська.
- Президент США Джо Байден підписав указ про санкції за визнання "Л/ДНР".
- Політики ЄС і Британії назвали визнання Путіним "Л/ДНР" порушенням міжнародного права і Мінських угод та закликали до санкцій проти РФ.
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