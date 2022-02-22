Рішення Росії визнати "Л/ДНР" суперечить Статуту ООН, - Гутерреш

Про це йшлося на засіданні Ради Безпеки ООН, присвяченому ситуації в Україні.

У свою чергу, заступниця генсека з політичних питань Розмарі Дікарло сказала: "Ми висловлюємо великий жаль з приводку цього рішення, яке ризикує мати регіональні та міжнародні наслідки. Також шкодуємо у зв’язку з рішенням Росії спрямувати на схід України військовослужбовців, котрі як, стверджується, виконуватимуть там миротворчу місію".

В ООН висловили стривоженість через обстріли вздовж лінії зіткнення на Донбасі. Дікарло зауважила, що моніторингова місія ОБСЄ з 18 до 20 лютого зафіксувала 3231 порушення режиму припинення вогню.

"Ми закликаємо всі сторони спрямувати зусилля на припинення бойових дій і уникати заяв і дій, які можуть погіршити ситуацію", - повідомила вона.

Дікарло зауважили, що ООН заявляє про прихильність суверенітету і територіальній цілісності України в межах міжнародно визнаних кордонів.

"Ризик глобального конфлікту реальний, і будь-що необхідно йому запобігти. Генсек готовий працювати над урегулюванням цієї кризи", - додала вона.





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