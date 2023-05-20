Рішучість Заходу не вести переговори з Путіним посилилася, - Піонтковський
Знаковий політолог з Вашингтона Андрій Піонтковський вважає, що Путін б’ється зараз за свою владу й життя, тому йому вкрай потрібна якась угода
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
Політолог прокоментував зацікавленість Кремля у додаткових переговірниках з боку третіх сторін.
"Кремль несамовито потребує втручання переговірників, бо розуміє, що програє війну. Зараз Путін б’ється не за перемогу над Заходом. Нагадаю, війна почалася з його ультиматуму Заходу: забирайте свої бебехи й геть звідси на лінію Батия – Джугашвілі, як я її називаю. Війну програно, Путін б’ється зараз за свою владу й життя, йому вкрай потрібна якась угода, щоб продати своєму глибинному народові як почесну нічию. Тому, така шалена активність на всіх фронтах", - зазначив Піонтковський.
Андрій Піонтковський зауважив, що Захід не піддався на тиск Путіна.
"Офіційна позиція Великої сімки, Заходу залишається тією ж самою: жодних переговорів із Путіним, поки він не погодиться піти з усіх окупованих територій України. Це чітко сказав Байден на ґанку Білого дома під час зустрічі з Макроном. І ця позиція Заходу не змінилася. Навпаки, тріумфальний візит Зеленського в Європу показує, що ця рішучість Заходу, не вести переговори з Путіним, поки він не погодиться на повний вихід з окупованих територій, лише посилилася та підтримується зараз рішучішими діями й щодо постачання озброєнь Україні", - підсумував політолог.
- 20 травня Зеленський прибув до Хіросіми, де візьме участь у саміті G7.
- Також лідери G7 у спільному комюніке пообіцяли допомагати Україні до настання "справедливого та тривалого миру"
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