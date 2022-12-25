Різдвяна служба та гуцульська коляда з Криворівні. НАЖИВО
Еспресо транслює в прямому етері різдвяну службу та гуцульську коляду в Церкві Різдва Пресвятої Богородиці в Криворівні
Громада Храму Різдва Пресвятої Богородиці (ПЦУ) в селі Криворівня на Франківщині однією з перших оголосила, що святкуватиме Різдво 25 грудня, як це було кілька десятиліть тому.
Як повідомлялось раніше, церковна громада вже подала прохання єпископові, щоб він клопотав у синоді про дозвіл перейти на новоюліанський календар, тобто святкування усіх свят за цим календарем.
"Рішення синоду про перехід немає. Є лише рішення синоду про вільне святкування 25 грудня як свята Різдва Христового в розумінні літургічному і богослужебному. Ми надіємося на те, що синод задовольнить наше прохання, тому анонсуємо йорданське богослужіння 6 січня з надією, що синод затвердить рішення нашої громади і підтримає наше прохання", – розповів отець, настоятель храму Іван Рибарук.
Він каже, що парафіяни вже давно чекали на цю подію.
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