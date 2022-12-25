Різдвяна служба та гуцульська коляда з Криворівні. НАЖИВО

Громада Храму Різдва Пресвятої Богородиці (ПЦУ) в селі Криворівня на Франківщині однією з перших оголосила, що святкуватиме Різдво 25 грудня, як це було кілька десятиліть тому.

Як повідомлялось раніше, церковна громада вже подала прохання єпископові, щоб він клопотав у синоді про дозвіл перейти на новоюліанський календар, тобто святкування усіх свят за цим календарем.

"Рішення синоду про перехід немає. Є лише рішення синоду про вільне святкування 25 грудня як свята Різдва Христового в розумінні літургічному і богослужебному. Ми надіємося на те, що синод задовольнить наше прохання, тому анонсуємо йорданське богослужіння 6 січня з надією, що синод затвердить рішення нашої громади і підтримає наше прохання", – розповів отець, настоятель храму Іван Рибарук.

Він каже, що парафіяни вже давно чекали на цю подію.