Ризик вторгнення Росії в Україну: Іспанія відправила військові кораблі НАТО в Чорне море
Іспанія направила у Чорне та Середземне моря військові кораблі для підтримки сил НАТО на тлі нарощування РФ військових сил біля кордону України
Про це заявила міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес, повідомляє Reuters.
"Росія не може вказувати якій-небудь країні, що робити, тому НАТО буде захищати суверенітет будь-якої країни, яка може або хоче вступити в НАТО", - сказала Міністр оборони.
Вона зазначила, що військовий тральщик вже в дорозі, а фрегат повинен відплисти в найближчі три-чотири дні.
Крім того, Роблес додала, що влада Іспанії розглядає можливість відправлення винищувачів до Болгарії.
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