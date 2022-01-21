Ризик вторгнення Росії в Україну: Іспанія відправила військові кораблі НАТО в Чорне море

Про це заявила міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес, повідомляє Reuters.



"Росія не може вказувати якій-небудь країні, що робити, тому НАТО буде захищати суверенітет будь-якої країни, яка може або хоче вступити в НАТО", - сказала Міністр оборони.



Вона зазначила, що військовий тральщик вже в дорозі, а фрегат повинен відплисти в найближчі три-чотири дні.



Крім того, Роблес додала, що влада Іспанії розглядає можливість відправлення винищувачів до Болгарії.

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