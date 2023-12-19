"Ризик завжди є": Зеленський про проблеми, які можуть призвести до програшу у війні

Про це він заявив під час пресконференції за підсумками 2023 року.

На запитання журналістки, чи можуть проблеми зі зниженням підтримки заходу, долученням людей до армії та російськими атаками призвести до втрат у війні та поступово дійти до програшу, Зеленський відповів: "Ні, я так не вважаю. Ми були у найскладнішій ситуації й ми були майже повністю окуповані в повній блокаді, ми вижили".

Президент підкреслив, що співпраця українців та підтримка партнерів допомогла пережити початок повномасштабного вторгнення ворога.

"Після цього була зима вона була інша. Ми не сприймаємо зараз цю зиму, як перемогу. Вибачте, вона дуже дорого дістається і я знаю кожну цю систему і кожний наш захист, кожну хвилину, що прибуває в Україну і як ми боремося за ці ракети та за кожну систему захисну. І в нас була інша зима, зараз у нас інша ситуація. Я погоджуюся, що у нас були інші виклики з кількістю допомоги з ПТРК, артилерійських снарядів, систем, особливо 155 калібру, щодо їхніх ремонтів, але відкриваються хаби", - пояснив очільник країни.

Зеленський підкреслив, що цьогоріч ми також мали складнощі навіть з сусідами, натякаючи на Польщу, коли Україна не могла навіть доїхати до хабу, щоб відремонтувати зброю.

"Ризик той про який ви кажете, він завжди є. Ми всі живі люди й ми живемо, але треба жити в Україні й боротися, і дуже сильно вірити, не словами, а наближенням результату - це значить своїми кроками щоденно, щоб потім принаймні не було соромно", - додав президент.