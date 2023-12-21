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RMO замість KIV: Молдова змінить пострадянський код аеропорту Кишинева

21 грудня, 2023 четвер
00:54
Світ транспорт аеропорти Молдова світ

У рамках політики відмови від радянської спадщини, яка активізувалася з початку вторгнення РФ до України, Молдова вирішила змінити позначення аеропорту столиці

Про це повідомляє Reuters з посиланням на міністра інфраструктури та регіонального розвитку Андрія Спину.

У Молдові прийняла рішення змінити трилітерне позначення аеропорту столиці країни з KIV на RMO. Зміни набудуть чинності з 18 січня.

Всі аеропорти мають унікальні трилітерні коди, які можна зустріти в розкладах рейсів, авіаперельотах та на багажних бірках. KIV заснований на російському написанні та вимові назви столиці країни. У румунському написанні — Chișinău — двох із трьох літер немає. RMO – це скорочення від "Республіка Молдова" або еквівалентних фраз у румунській чи англійській мовах.

"Зміна скорочення — це досить тривалий процес, який триває майже рік. Головна мета - прибрати російську назву KIV і позбавити нас спадщини того, що означало назву Кишинів", - цитує Reuters інтерв'ю Спину молдавському телеканалу Pro-Tv Chisinau.

  • Нагадаємо, у 2020 році почалася акція Kyiv Not Kiev. Йшлося зокрема про код столиці України в аеропортах світу. Вікіпедія почала вживати Kyiv замість Kiev, оскільки правильне написання стало популярнішим в авторитетних джерелах. До цього у червні написання столиці України англійською змінив Facebook.

Молдова
аеропорти
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