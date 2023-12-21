RMO замість KIV: Молдова змінить пострадянський код аеропорту Кишинева

Про це повідомляє Reuters з посиланням на міністра інфраструктури та регіонального розвитку Андрія Спину.

У Молдові прийняла рішення змінити трилітерне позначення аеропорту столиці країни з KIV на RMO. Зміни набудуть чинності з 18 січня.

Всі аеропорти мають унікальні трилітерні коди, які можна зустріти в розкладах рейсів, авіаперельотах та на багажних бірках. KIV заснований на російському написанні та вимові назви столиці країни. У румунському написанні — Chișinău — двох із трьох літер немає. RMO – це скорочення від "Республіка Молдова" або еквівалентних фраз у румунській чи англійській мовах.

"Зміна скорочення — це досить тривалий процес, який триває майже рік. Головна мета - прибрати російську назву KIV і позбавити нас спадщини того, що означало назву Кишинів", - цитує Reuters інтерв'ю Спину молдавському телеканалу Pro-Tv Chisinau.