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РНБО на п'ять років ввела санкції проти будівельної компанії та фірми, що транслює російські канали

11 лютого, 2022 п'ятниця
19:29
Суспільство Засідання РНБО

У п'ятницю, 11 лютого, Рада нацбезпеки та оборони ввела санкції проти компаній "ЛІБЕРТОН СТАР" та Vitrina TV терміном на п'ять років

Про це під час брифінгу заявив секретар РНБО Олексій Данілов, передає Еспресо.TV.

"Насамперед ідеться про компанію "ЛІБЕРТОН СТАР". Будівельна компанія, яка вже знаходиться під санкціями нашої країни. Вона була зареєстрована в місті Одеса, вона змінила місце реєстрації на місто Київ. Змінила назву. Ми другий раз проти цієї ж компанії ввели санкції", - сказав Данілов.

Крім того, санкції ввели проти ТОВ "Вітрина ТВ". Вона, за словами Данілова, зареєстрована в Москві та надає послуги компаніям в Україні, які вже знаходяться під санкціями.

"Вона надає послуги про трансляцію російських телеканалів, які заблоковані у нашій країні. Санкції введені терміном на 5 років", - повідомив секретар РНБО.
 

  • Раніше повідомлялося, що 11 лютого РНБО ввела санкції проти телеканалу "НАШ".

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РНБО
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російські канали
Олексій Данілов
Рада національної безпеки і оборони
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