Про це йдеться у системі "Прозорро".

Про такий тендер стало відомо 6 жовтня. Сам аукціон заплановано на 17 жовтня.

"Реєстр осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів), призначений для оприлюднення та обробки інформації про олігархів, та осіб, які подають декларації про контакти з олігархами або їхніми представниками. Основними користувачами публічного інтерфейсу Реєстру є люди, зокрема представники юридичних осіб та громадських формувань", – йдеться у техзавданні.

Зазначимо, що це спрощена закупівля, яка відбудеться навіть за участі одного учасника.

Протягом двох тижнів після укладення договору майбутній переможець торгів повинен буде передати замовнику тестову версію софту. А повністю ж надати всі послуги треба буде до 21 листопада.

Потім їх оплатять протягом 22 банківських днів. Майнові права інтелектуальної власності на створений софт належатимуть замовнику.

У тестову версію софту має увійти частина функціонала включення олігарха до реєстру і публічного інтерфейсу, але для цього може також знадобитись інший функціонал у певному обсязі. Адже, за словами замовників, ця "вимога визначена технологічно нейтрально для надання можливості виконавцю обрати оптимальний шлях виконання поставленої задачі у визначений строк".

Учасники тендеру мають подати два аналогічні договори із 2019 року й донині, вартістю не менше 50% очікуваної вартості, або 1,45 млн грн. Такими вважатимуться договори на розробку та на модернізацію або підтримку софту для державного реєстру, власником якого є державний орган центрального рівня, юрисдикція якого поширюється на всю Україну.

У листопаді 2021 року президент України невідкладно підписав закон №1780-IX (про олігархів). 30 червня Зеленський ввів у дію затверджене Радбезом Положення про реєстр олігархів.

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