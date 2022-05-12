РНБО постановила націоналізувати дочірні компанії російських Сбєрбанку та ВЕБ.РФ

Про це йдеться у документах до законопроєкту №7371 на сайті Верховної Ради.



Цими дочірніми компаніями є Міжнародний резервний банк та Промінвестбанк.



На виконання рішення дається 10 днів з дня підписання Указу Президентом України.

Крім корпоративних прав, Україна примусово вилучить фінансові активи, тобто право вимоги боргу, ВЕБ.РФ до Промінвестбанку, Сбєрбанку до МР Банку і обох "дочок" російських банків до юридичних осіб.



Також будуть вилучатися фінансові активи у вигляді коштів на накопичувальному та кореспондентському рахунках, облігацій внутрішніх державних позик, депозитних сертифікатів Нацбанку.

Обидві юрособи банків знаходяться у стані припинення з 11 березня 2022 року, а рішення про припинення їхньої діяльності було прийнято 24 лютого.

Тепер за це рішення ще потрібно проголосувати у Верховній Раді.

Нагадаємо, у квітні ціни в Україні зросли на 15,9%, а наприкінці року інфляція може перевищити 20%.

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