РНБО постановила націоналізувати дочірні компанії російських Сбєрбанку та ВЕБ.РФ
В Україні примусово вилучать всі активи "дочок" Промінвестбанку та Сбєрбанку
Про це йдеться у документах до законопроєкту №7371 на сайті Верховної Ради.
Цими дочірніми компаніями є Міжнародний резервний банк та Промінвестбанк.
На виконання рішення дається 10 днів з дня підписання Указу Президентом України.
Крім корпоративних прав, Україна примусово вилучить фінансові активи, тобто право вимоги боргу, ВЕБ.РФ до Промінвестбанку, Сбєрбанку до МР Банку і обох "дочок" російських банків до юридичних осіб.
Також будуть вилучатися фінансові активи у вигляді коштів на накопичувальному та кореспондентському рахунках, облігацій внутрішніх державних позик, депозитних сертифікатів Нацбанку.
Тепер за це рішення ще потрібно проголосувати у Верховній Раді.
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