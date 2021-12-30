РНБО ввела санкції проти осіб, які причетні до зведення Керченського мосту та неправосудних рішень у Криму
У вівторок, 30 грудня, на засіданні Ради національної безпеки і оборони розширили перелік фізичних та юридичних осіб, до яких застосовані персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи
Про це повідомляє пресслужба РНБО.
"Санкції запроваджено щодо 6 фізичних осіб та 24 юридичних осіб, які причетні до незаконного спорудження і експлуатації залізничної частини транспортного переходу через Керченську протоку, організації пасажирського залізничного сполучення тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь з територією Російської Федерації та завдання шкоди національній культурній спадщини на території м. Севастополь", - йдеться у повідомленні.
Крім того, санкції застосували до 18 фізичних осіб, які причетні до неправосудних рішень про відчуження майна Кримської єпархії Православної церкви України на тимчасово окупованій території Криму.
У санкційний список додали ще 52 фізособи, які завдяють шкоди національним інтересам і безпеці України, перебуваючи на керівних посадах в окупаційній владі Криму.
- Як повідомлялося раніше, секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що у травні 2022 року у реєстрі олігархів з'являться перші імена. Також він зазначив, що на сьогодні не бачить загрози відкритої агресії з боку РФ.
- Під час брифінгу Данілов заявив, що документів щодо санкцій проти Порошенка РНБО не отримувала.
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