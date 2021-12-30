"Завтра поговоримо": Данілов заявив, що на сьогодні не бачить загрози відкритої агресії з боку РФ

Про це на брифінгу після засідання РНБО заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов, передає Еспресо.TV.

"Якщо казати про велике скупчення, на якому наполягають ЗМІ за кордоном, то ми такого не бачимо. Так, є певне збільшення кількості військових, але ми все відслідковуємо та усвідомлюємо, що там відбувається. Сьогодні загроз відкритої агресії з боку РФ ми не бачимо. Що буде завтра, будемо завтра з вами говорити", - наголосив він.

За словами Данілова, першочерговим завданням Росії є дестабілізація внутрішньої ситуації в Україні.

"У разі внутрішньої дестабілізації РФ може скористатися цією можливістю. Ми мусимо цього не допустити", - додав він.



Данілов заспокоїв українців, які хвилюються через загрозу вторгнення російської армії на Новий рік.



"Наші фахівці кажуть, що великого вторгнення РФ не може зробити навіть фізично на території нашої країни... Відпочивайте спокійно! Святкуйте!", - сказав він.