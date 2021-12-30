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Головна війна з Росією "Завтра поговоримо": Данілов заявив, що на сьогодні не бачить загрози відкритої агресії з боку РФ

"Завтра поговоримо": Данілов заявив, що на сьогодні не бачить загрози відкритої агресії з боку РФ

30 грудня, 2021 четвер
19:54
війна з Росією засідання РНБО

Наразі влада не бачить загрози відкритого вторгнення Російської Федерації на українські території

Про це на брифінгу після засідання РНБО заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов, передає Еспресо.TV.

"Якщо казати про велике скупчення, на якому наполягають ЗМІ за кордоном, то ми такого не бачимо. Так, є певне збільшення кількості військових, але ми все відслідковуємо та усвідомлюємо, що там відбувається. Сьогодні загроз відкритої агресії з боку РФ ми не бачимо. Що буде завтра, будемо завтра з вами говорити", - наголосив він.

За словами Данілова, першочерговим завданням Росії є дестабілізація внутрішньої ситуації в Україні.

"У разі внутрішньої дестабілізації РФ може скористатися цією можливістю. Ми мусимо цього не допустити", - додав він.

Данілов заспокоїв українців, які хвилюються через загрозу вторгнення російської армії на Новий рік.

"Наші фахівці кажуть, що великого вторгнення РФ не може зробити навіть фізично на території нашої країни... Відпочивайте спокійно! Святкуйте!", - сказав він.

  • 22 грудня Олексій Данілов заявив, що біля українського кордону на відстані 200 км знаходиться 122 тис. російських військових.
  • Командувач ВМС України заявив, що Росія втричі збільшила чисельність кораблів у Чорноморському флоті після окупації Криму.
  • Також секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов розповів, що РФ робить плацдарм в окупованому Криму: туди перенаправили вже понад 600 тисяч російських громадян.
  • Голова Ради Російської Федерації Валентина Матвієнко заявила, що РФ "не планує і не планувала" новий напад на Україну.
  • Представник української делегації у Тристоронній контактній групі, радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, якщо Росія зважиться на повномасштабне вторгнення до України, вона зазнає рішучої поразки.
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Росія
РНБО
РФ
вторгнення
війна
Олексій Данілов
вторгнення в Україну
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