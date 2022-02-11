РНБО запровадила санкції проти телеканалу "НАШ"
Рада нацбезпеки та оборони ввела санкції проти компаній, які є частиною телеканалу "НАШ"
Про це заявив на брифінгу секретар РНБО Олексій Данілов, передає Еспресо.TV.
"Введені обмежувальні санкції проти компанії "Наша прага", компанії "НАШ 24", "НАШ 365" і компанії, яка безпосередньо є, наскільки ми проінфоормовані, володарем цих компаній, яка знаходиться на Кіпрі в місті Лімасол. Санкції терміном на 5 років", - сказав він.
Данілов додав, що документи щодо санкцій подала Служба безпеки України.
"Матрична структура, яка, наскільки я розумію, знаходиться у вас на Кіпрі. Саме проти цієї компанії та компаній, якими вона володіє, були введені сьогодні санкції. Санкції запроваджуються на підставі подання СБУ", - сказав він на брифінгу у відповідь на питання журналістки каналу НАШ.
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