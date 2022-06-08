Роббі Вільямс хоче виступити на Євробаченні-2023 в Україні
Британський співак висловив бажання долучитися до конкурсу, але в якості зіркового гостя
Про це повідомляє медійна компанія Євробачення-2023.
Стало відомо, що всесвітньовідомий британський співак Роббі Вільямс висловив бажання виступити на Євробаченні-2023 в Україні. Сьогодні Вільямс заявив, що планує виступити під час пісенного конкурсу, але у якості зіркового гостя, а не учасника.
"Я подумав, що хочу зробити це, як Джастін Тімберлейк та Мадонна. Тож я написав своє ім'я. Я чув, що це може бути в Україні, але я все одно поїду! Я справді люблю Євробачення", – сказав він.
Нагадаємо, що після перемоги Kalush Orchestra в Турині Євробачення-2023 має відбутися в Україні.
- Нагадаємо, 3 червня Україна отримала опитувальник від Європейської мовної спілки стосовно проведення "Євробачення"
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