Про це повідомляє медійна компанія Євробачення-2023.

Стало відомо, що всесвітньовідомий британський співак Роббі Вільямс висловив бажання виступити на Євробаченні-2023 в Україні. Сьогодні Вільямс заявив, що планує виступити під час пісенного конкурсу, але у якості зіркового гостя, а не учасника.

"Я подумав, що хочу зробити це, як Джастін Тімберлейк та Мадонна. Тож я написав своє ім'я. Я чув, що це може бути в Україні, але я все одно поїду! Я справді люблю Євробачення", – сказав він.

Нагадаємо, що після перемоги Kalush Orchestra в Турині Євробачення-2023 має відбутися в Україні.

Нагадаємо, 3 червня Україна отримала опитувальник від Європейської мовної спілки стосовно проведення "Євробачення"

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