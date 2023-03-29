"Робота на фронті поза політикою": воєнкор Китаїва заявила, що всі її колеги об'єдналися у питанні списків медіа, які можуть працювати на передовій
Воєнні кореспонденти розуміють всі обмеження від Сил оборони та просто хочуть працювати на тлі рішення влади запровадити списки медіа, які можуть працювати в "червоних" зонах
Про це в ефірі Еспресо заявила військова кореспондентка 5 каналу Євгенія Китаїва.
"За ці понад 9 років війни утворився єдиний організм воєнкорської спільноти. Зараз сталась ситуація, що когось з цього організму висмикнули і додали в список, а когось - ні. Зрозуміло, що колеги, які з нами працювали та були у списках були солідарними для нас. Це дуже цінно, бо попри те, що вони можуть працювати - вони все одно так само звернулись до влади, до Міноборони, Генштабу. До людей, які займаються комунікацією - вибудовують алгоритм роботи журналістів на фронті. Воєнкори на фронті поза політикою. Ми розуміємо обмеження, про які нас просять військові. Ми насправді хочемо просто працювати, бо це єдине, чим ми можемо нині допомогти нашій державі", - розповіла вона.
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- 27 лютого Міноборони опублікувало зміни до Наказу Головнокомандувача ЗСУ №73 "Про організацію взаємодії між Збройними Силами України, іншими складовими сил оборони та представниками засобів масової інформації на час дії правового режиму воєнного стану". Відповідно до нього змінюються правила акредитації журналістів під час воєнного стану та впроваджуються спеціальні зони для перебування представників ЗМІ.
- 20 березня командування оперативно-стратегічного угруповання військ "Одеса", а днем раніше командування оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" визначили на своїх територіях "червону", "жовту" та "зелену" зони для роботи журналістів акредитованих ЗМІ. У "червоній" зоні роботу акредитованих представників ЗМІ заборонено. У "жовтій" зоні працювати можна лише в супроводі пресофіцера. Перелік зон планують оновлювати щотижня.
- Медіарух виступив із заявою, що зонування в тому вигляді, як його запроваджено оперативно-стратегічними угрупованнями військ, "фактично унеможливлює роботу журналістів не тільки вздовж всієї лінії фронту, а і в мирних населених пунктах".
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