Про це в ефірі Еспресо заявила військова кореспондентка 5 каналу Євгенія Китаїва.

"За ці понад 9 років війни утворився єдиний організм воєнкорської спільноти. Зараз сталась ситуація, що когось з цього організму висмикнули і додали в список, а когось - ні. Зрозуміло, що колеги, які з нами працювали та були у списках були солідарними для нас. Це дуже цінно, бо попри те, що вони можуть працювати - вони все одно так само звернулись до влади, до Міноборони, Генштабу. До людей, які займаються комунікацією - вибудовують алгоритм роботи журналістів на фронті. Воєнкори на фронті поза політикою. Ми розуміємо обмеження, про які нас просять військові. Ми насправді хочемо просто працювати, бо це єдине, чим ми можемо нині допомогти нашій державі", - розповіла вона.

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