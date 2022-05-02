Робота за кордоном у часі війни: в Польщі найменше вакансій, в Ізраїлі – найвищі зарплати
Як і в Україні, в деяких країнах ЄС кількість вакансій від початку війни зменшилася. У Польщі кількість оголошень про роботу в березні становила 1,5 тисячі, а в квітні – 700
Про це Еспресо.TV повідомили в пресслужбі платформи онлайн-оголошень.
За даними ООН, через війну майже 5,2 мільйона українців змушені були шукати прихисток в інших країнах. Це фактично кожен десятий українець. Більш, ніж половина (2,9 мільйонів) виїхала до Польщі. Ще майже 800 тисяч – до Румунії. Тимчасовий захист, який надають біженцям з України, передбачає зокрема відкритий доступ до ринку праці. Але чи легко працевлаштуватися українцю? І на яку зарплату він може розраховувати?
За даними платформи, як і в Україні, в деяких країнах ЄС кількість вакансій від початку війни зменшилася. Зокрема у Польщі кількість оголошень про роботу у березні становила 1,5 тисячі, а у квітні – вже тільки 700, тобто вдвічі менше. Так ринок праці відреагував на наплив робочої сили. А от в Угорщині кількість пропозицій від місцевих роботодавців, навпаки, збільшилася.
Найбільше падіння зафіксоване в Нідерландах: у перерахунку на гривні розмір середньомісячної винагороди, які отримують українські заробітчани, зменшився тут із 66 345 до 55 438 гривень. В Ізраїлі зарплати залишаються стабільними. У Чехії, Угорщині й Болгарії вони навіть зросли.
10 країн з найбільшою кількістю вакансій для українців у квітні*
|
№
|
Країна
|
Активність кандидатів (кількість відгуків на 1 оголошення)
|
Середня заробітна плата, у гривнях
|
1
|
Польща
|
8
|
32500
|
2
|
Словаччина
|
7
|
36000
|
3
|
Болгарія
|
6
|
25000
|
4
|
Німеччина
|
5
|
50000
|
5
|
Велика Британія
|
5
|
75000
|
6
|
Нідерланди
|
5
|
55438
|
7
|
Угорщина
|
4
|
23750
|
8
|
Ізраїль
|
3
|
85000
|
9
|
Чехія
|
3
|
40305
|
10
|
Литва
|
2
|
37500
*за результатами оголошень, опублікованими на сайті ОЛХ.У Польщі найбільші шанси знайти роботу мають працівники, задіяні в будівництві та промисловому виробництві. В обох категоріях розміщено по 20 тисяч оголошень. Оскільки ці сектори динамічно розвиваються, знайти там роботу найлегше.
Як показує дослідження ManpowerGroup щодо перспектив зайнятості у ІІ кварталі 2022 року, 26% польських роботодавців анонсували, що вони готові збільшити штат працівників.
Загалом ТОП-5 сфер з найбільшими зарплатами, де можуть влаштуватися на роботу "блакитні комірці" в Польщі, виглядає так:
-
Водії (45 280 гривень);
-
Будівництво/ремонт (36 480 гривень);
-
Виробництво/склад (30 335 гривень);
-
Гастрономія (27 865 гривень);
-
Торгівля (24 380 гривень).
ТОП-5 сфер з найбільшими зарплатами у Румунії:
-
Інженерія/виробництво (21 835 гривень);
-
Водії/автосервіси/кур'єри (24 590 гривень);
-
Виробництво/склад (16 270 гривень);
-
Готельно-ресторанний персонал (15 780 гривень);
-
Торгівля (13 490 гривень).
Водночас українців закликають бути пильними та ретельно добирати роботодавців, адже випадки шахрайств не є поодинокими. Особливо це стосується жінок, адже більшість українців працездатного віку, які перебувають зараз за кордоном, - це жінки."Не варто відгукуватися на пропозиції роботи з нечітким описом вакансії, – радить керівниця напрямку OLX "Робота та Сервіси" Марія Абдулліна. – Обов’язково повідомте рідних і близьких в Україні та знайомих, яким ви довіряєте, тут, у цій країні, де ви зараз перебуваєте, куди саме ви їдете: адресу, назву місця працевлаштування та контакти роботодавця. На OLX Робота є можливість побачити, як давно зареєстрований автор публікації, скільки і які оголошення він ще розмістив, умови роботи та його контактні дані. У разі підозри на шахрайство з боку роботодавця пошукач завжди може і повинен поскаржитися на нього ще на етапі пошуку роботи".
Екстрена лінія допомоги в ЄС: 112.
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