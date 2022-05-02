Робота за кордоном у часі війни: в Польщі найменше вакансій, в Ізраїлі – найвищі зарплати

Про це Еспресо.TV повідомили в пресслужбі платформи онлайн-оголошень.



За даними ООН, через війну майже 5,2 мільйона українців змушені були шукати прихисток в інших країнах. Це фактично кожен десятий українець. Більш, ніж половина (2,9 мільйонів) виїхала до Польщі. Ще майже 800 тисяч – до Румунії. Тимчасовий захист, який надають біженцям з України, передбачає зокрема відкритий доступ до ринку праці. Але чи легко працевлаштуватися українцю? І на яку зарплату він може розраховувати?



За даними платформи, як і в Україні, в деяких країнах ЄС кількість вакансій від початку війни зменшилася. Зокрема у Польщі кількість оголошень про роботу у березні становила 1,5 тисячі, а у квітні – вже тільки 700, тобто вдвічі менше. Так ринок праці відреагував на наплив робочої сили. А от в Угорщині кількість пропозицій від місцевих роботодавців, навпаки, збільшилася.

Найбільше падіння зафіксоване в Нідерландах: у перерахунку на гривні розмір середньомісячної винагороди, які отримують українські заробітчани, зменшився тут із 66 345 до 55 438 гривень. В Ізраїлі зарплати залишаються стабільними. У Чехії, Угорщині й Болгарії вони навіть зросли.

10 країн з найбільшою кількістю вакансій для українців у квітні*

№ Країна Активність кандидатів (кількість відгуків на 1 оголошення) Середня заробітна плата, у гривнях 1 Польща 8 32500 2 Словаччина 7 36000 3 Болгарія 6 25000 4 Німеччина 5 50000 5 Велика Британія 5 75000 6 Нідерланди 5 55438 7 Угорщина 4 23750 8 Ізраїль 3 85000 9 Чехія 3 40305 10 Литва 2 37500

*за результатами оголошень, опублікованими на сайті ОЛХ.

У Польщі найбільші шанси знайти роботу мають працівники, задіяні в будівництві та промисловому виробництві. В обох категоріях розміщено по 20 тисяч оголошень. Оскільки ці сектори динамічно розвиваються, знайти там роботу найлегше.

Як показує дослідження ManpowerGroup щодо перспектив зайнятості у ІІ кварталі 2022 року, 26% польських роботодавців анонсували, що вони готові збільшити штат працівників.

Загалом ТОП-5 сфер з найбільшими зарплатами, де можуть влаштуватися на роботу "блакитні комірці" в Польщі, виглядає так:

Водії (45 280 гривень); Будівництво/ремонт (36 480 гривень);

Виробництво/склад (30 335 гривень); Гастрономія (27 865 гривень); Торгівля (24 380 гривень).

Інженерія/виробництво (21 835 гривень); Водії/автосервіси/кур'єри (24 590 гривень); Виробництво/склад (16 270 гривень); Готельно-ресторанний персонал (15 780 гривень); Торгівля (13 490 гривень).

У Румунії також найбільше шукають працівників для роботи на виробництвах – податися можна на одну з 13 тисяч наявних вакансій. По 8 тисяч оголошень можна знайти у готельно-ресторанній сфері та логістиці і доставках.

Водночас українців закликають бути пильними та ретельно добирати роботодавців, адже випадки шахрайств не є поодинокими. Особливо це стосується жінок, адже більшість українців працездатного віку, які перебувають зараз за кордоном, - це жінки.

"Не варто відгукуватися на пропозиції роботи з нечітким описом вакансії, – радить керівниця напрямку OLX "Робота та Сервіси" Марія Абдулліна. – Обов’язково повідомте рідних і близьких в Україні та знайомих, яким ви довіряєте, тут, у цій країні, де ви зараз перебуваєте, куди саме ви їдете: адресу, назву місця працевлаштування та контакти роботодавця. На OLX Робота є можливість побачити, як давно зареєстрований автор публікації, скільки і які оголошення він ще розмістив, умови роботи та його контактні дані. У разі підозри на шахрайство з боку роботодавця пошукач завжди може і повинен поскаржитися на нього ще на етапі пошуку роботи".Екстрена лінія допомоги в ЄС: 112.

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