Родина Скрябіна передала футболку музиканта на благодійний аукціон, аби допомогти зібраними коштами ЗСУ
Родина Кузьми Скрябіна передала його футболку на благодійний аукціон. Зібрані кошти передадуть Збройним силам України
Про це повідомила в інстаграмі донька Скрябіна Барбара Кузьменко.
"Друзі, ми з родиною вирішили передати на аукціон хлопцям з b42kon.HELP (благодійна організація - ред.) футболку мого батька. У ній він запалював концерти ще в далекому 2014 році", - пише Барбара.
Повідомляється, що зібрані на аукціоні кошти підуть на підтримку ЗСУ та на гуманітарну допомогу.
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