Родина Скрябіна передала футболку музиканта на благодійний аукціон, аби допомогти зібраними коштами ЗСУ

Про це повідомила в інстаграмі донька Скрябіна Барбара Кузьменко.

"Друзі, ми з родиною вирішили передати на аукціон хлопцям з b42kon.HELP (благодійна організація - ред.) футболку мого батька. У ній він запалював концерти ще в далекому 2014 році", - пише Барбара.

Повідомляється, що зібрані на аукціоні кошти підуть на підтримку ЗСУ та на гуманітарну допомогу.

