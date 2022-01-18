Родина Зеленського потай відпочила на Сейшелах у готелі Hilton, номер у якому коштує $1 тис. за добу, - журналіст Ткач

Про це йдеться в розслідуванні журналіста УП Михайла Ткача.

За словами Ткача, інформацію про можливий відпочинок родини президента він отримав від джерел у правоохоронних та політичних колах.

Так, журналіст стверджує, що ввечері 5 січня сім'я президента Володимира Зеленського, а саме його дружина, діти, батьки та друзі (загалом близько 10 людей), бізнес-класом рейсом турецьких авіаліній вилетіли до Стамбула, а звідти на Сейшельські острови.

Зазначається, що згідно з публікаціями в соцмережах однієї з учасниць подорожі журналісти встановили назву готелю, де зупинилася вся компанія – це п'ятизірковий Hilton.

Вартість номера у готелі у святкові дні становить близько $1000 за добу.

Ткач також вважає, що відпочинок родини президента намагалися приховати.

Журналіст звернувся до Державного управління справами і до президента Зеленського прокоментувати такий відпочинок.



