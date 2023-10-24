Рогозін пропонував Путіну вдарити по одному з великих міст України космічною ракетою, – Bild

Про це пише Bild.

"У розпорядження Bild потрапили записи розмов Дмитра Рогозіна із Дмитром Барановим – гендиректором ракетно-космічного центру "Прогрес". З початку січня 2023 року вони обговорювали технічні деталі організації удару по великому місту України за допомогою ракети-носія, яку використовують для польотів у космос. Чиновники вирішили, що найкраще запустити її з космодрому в Плесецьку з вибухівкою на борту", - йдеться у матеріалі.

Однак Баранов зауважив, що важкі фугасні авіабомби або керовані боєголовки можуть перегріватися при швидкості 6 км/сек. Ще один ризик – падіння частин ракети на територію РФ. Росіян також турбувало, що похибка при ударі може становити від 50 до 100 км.

На записі Рогозін запитує Баранова, скільки часу знадобиться на підготовку операції. Той відповідає, що близько шести місяців.

За даними Bild, план було доведено до президента РФ 16 січня, але його реакція на це невідома.

Варто зазначити, що подібна риторика для владної верхівки РФ є перманентною. Так, заступник голови радбезу РФ Дмитро Медведєв регулярно вдається до ядерного шантажу: у лютому він пригрозив апокаліпсисом та знищенням цивілізації, а у квітні заявив, що світ опинився на порозі ядерної війни. Також він погрожував ракетними ударами по будівлі Міжнародного кримінального суду, по бундестагу, убивством президентів України та Польщі.