Rolls-Royce відбудує зруйновану окупантами амбулаторію в селі на Сумщині
Rolls-Royce відбудує зруйновану окупантами амбулаторію в селі Хухра на Сумщині, на це витратять 13 мільйонів гривень
Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я України у фейсбуці.
У дописі міністерства йдеться, що компанія Rolls-Royce хоче відбудувати амбулаторію на Сумщині, яку на початку весни знищили ракетою російські окупанти.
"Rolls-Royce відбудує амбулаторію на Сумщині, яку в березні зруйнував снаряд росіян. В результаті прямого влучання, амбулаторія в селі Хухра була зруйнована вщент", - пише МОЗ.
Також повідомляється, що на нову амбулаторію витратять 13 млн грн, частину з цих коштів зібрали самі співробітники компанії.
"Частину коштів на відновлення української амбулаторії зібрали безпосередньо працівники Rolls-Royce. Ще частину – перерахує компанія. Відбудова амбулаторії обійдеться в 13 мільйонів гривень. Свої двері відновлений медичний заклад відкриє вже за 6 місяців", - йдеться у дописі.
- Для післявоєнної відбудови Україні знадобиться понад $165 млрд.
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