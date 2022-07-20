Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я України у фейсбуці.

У дописі міністерства йдеться, що компанія Rolls-Royce хоче відбудувати амбулаторію на Сумщині, яку на початку весни знищили ракетою російські окупанти.

"Rolls-Royce відбудує амбулаторію на Сумщині, яку в березні зруйнував снаряд росіян. В результаті прямого влучання, амбулаторія в селі Хухра була зруйнована вщент", - пише МОЗ.

Також повідомляється, що на нову амбулаторію витратять 13 млн грн, частину з цих коштів зібрали самі співробітники компанії.

"Частину коштів на відновлення української амбулаторії зібрали безпосередньо працівники Rolls-Royce. Ще частину – перерахує компанія. Відбудова амбулаторії обійдеться в 13 мільйонів гривень. Свої двері відновлений медичний заклад відкриє вже за 6 місяців", - йдеться у дописі.