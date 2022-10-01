Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч закінчився з рахунком 2:1 на користь "Роми". У ворота "Інтера" забили Паоло Дибала та Кріс Смоллінг.

За міланців відзначився лише Федеріко Ді Марко — це був перший м‘яч у зустрічі, після чого "Рома" переломила хід гри.

У турнірній таблиці Серії А "Рома" піднялась на 5 позицію, у римлян 16 очок. "Інтер" з 12 балами - сьомий.

Чемпіонат Італії

8 тур

1 жовтня

"Інтер" - "Рома" 1:2

Голи: Ді Марко, 30 - Дибала, 39, Смоллінг, 75

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