"Рома" несподівано перемогла "Інтер" у чемпіонаті Італії
У 8-му турі чемпіонаті Італії з футболу "Рома" перемогла міланський "Інтер"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч закінчився з рахунком 2:1 на користь "Роми". У ворота "Інтера" забили Паоло Дибала та Кріс Смоллінг.
За міланців відзначився лише Федеріко Ді Марко — це був перший м‘яч у зустрічі, після чого "Рома" переломила хід гри.
У турнірній таблиці Серії А "Рома" піднялась на 5 позицію, у римлян 16 очок. "Інтер" з 12 балами - сьомий.
Чемпіонат Італії
8 тур
1 жовтня
"Інтер" - "Рома" 1:2
Голи: Ді Марко, 30 - Дибала, 39, Смоллінг, 75
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