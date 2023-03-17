"Рома" пройшла "Реал Сосьєдад" і вийшла у чвертьфінал Ліги Європи

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Після перемоги "Роми" у першому матчі 2:0 - сьогоднішня зустріч завершилась між італійцями та "Реал Сосьєдадом" внічию 0:0.

На 46-й хвилині італійці зуміли забити, але гол Кріса Смоллінга був скасований через офсайд.

Жеребкування чвертьфіналу ЛЄ пройде 17 березня.

Ліга Європи

1/8 фіналу. Повторні матчі

16 березня

"Сосьєдад" (Іспанія) - "Рома" (Італія) 0:0

Перший матч - 0:2