"Рома" пройшла "Реал Сосьєдад" і вийшла у чвертьфінал Ліги Європи
Італійська "Рома" пройшла іспанський "Реал Сосьєдад" в 1/8 фіналу Ліги Європи
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Після перемоги "Роми" у першому матчі 2:0 - сьогоднішня зустріч завершилась між італійцями та "Реал Сосьєдадом" внічию 0:0.
На 46-й хвилині італійці зуміли забити, але гол Кріса Смоллінга був скасований через офсайд.
Жеребкування чвертьфіналу ЛЄ пройде 17 березня.
Ліга Європи
1/8 фіналу. Повторні матчі
16 березня
"Сосьєдад" (Іспанія) - "Рома" (Італія) 0:0
Перший матч - 0:2
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