"Рома" - "Шахтар": де та коли дивитись благодійний матч українців в Італії
У неділю, 7 серпня, у Римі відбудеться благодійний матч донецького "Шахтаря" проти італійської "Роми"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч на римському "Стадіо Олімпіко" розпочнеться о 21:45 за київським часом. На поєдинок "Рома" - "Шахтар" продано вже понад 70 тисяч квитків.
Футбольна подія пройде в рамках благодійного турне Shakhtar Global Tour for Peace. Кошти від реалізації квитків та реклами спрямують на придбання всього необхідного для захисників України, українських громадян і дітей, які постраждали від війни.
Матч "Рома" - "Шахтар" у прямому етері покаже медіасервіс MEGOGO та телеканал XSPORT.
- 14 липня донецький "Шахтар" отримав нового тренера. Ним став хорват Ігор Йовічевіч.
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