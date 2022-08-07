Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч на римському "Стадіо Олімпіко" розпочнеться о 21:45 за київським часом. На поєдинок "Рома" - "Шахтар" продано вже понад 70 тисяч квитків.

Футбольна подія пройде в рамках благодійного турне Shakhtar Global Tour for Peace. Кошти від реалізації квитків та реклами спрямують на придбання всього необхідного для захисників України, українських громадян і дітей, які постраждали від війни.

Матч "Рома" - "Шахтар" у прямому етері покаже медіасервіс MEGOGO та телеканал XSPORT.

14 липня донецький "Шахтар" отримав нового тренера. Ним став хорват Ігор Йовічевіч.

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