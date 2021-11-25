"Рома" - "Зоря": де дивитись вирішальний матч єдиної української команди, яка зберігає шанси на плей-офф єврокубків

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Донецький "Шахтар" і київське "Динамо" втратили будь-які шанси на плей-офф Ліги чемпіонів і Ліги Європи. Вони не піднімуться вище четвертої позиції у своїх групах.



"Зоря" залишається єдиною українською командою, яка зберігає шанси на плей-офф раунд єврокубків.

Після 4 матчів луганська "Зоря" набрала 6 балів і займає третє місце. Друга позиція в італійської "Роми", у "вовків" 7 набраних пунктів. "Бодо-Глімт" сенсаційно очолює групу C з 8 очками.



У болгарського ЦСКА - 1 набраний пункт і останнє місце.



У 5-му турі "Зоря" зіграє проти "Роми" у Римі. Матч відбудеться сьогодні, 25 листопада. Початок о 22:00. Пряма трансляція на Megogo.



Ліга конференцій



4-й тур



25 листопада



"Рома" (Італія) - "Зоря" (Україна)



Рим, стадіон "Стадіо Олімпіко"



Початок о 22:00



Пряма трансляція на Megogo

4 листопада у 4-му турі групового етапу Ліги конференцій луганська "Зоря" перемогла софійський ЦСКА.

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