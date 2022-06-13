Про це інформує 24 Канал.

Стало відомо, що український письменник та громадський діяч Сергій Жадан отримав премію EBRD Literature Prize 2022 за свій роман "Інтернат". Йому та перекладачам присудили премію у розмірі €20 тисяч за мистецькі здобутки.

Під час церемонії нагородження Жадан виступив з промовою, у якій розповів про повномасштабне вторгнення військ РФ. Він також подякував усім за визнання та нагадав, що Україна потребує підтримки та солідарністі.

"Зараз ми знову відстоюємо своє право на існування, свою свободу, незалежність. Ми перебуваємо за 40 кілометрів від кордону з Росією, там проходить лінія фронту, там українці й українки борються за свою свободу та майбутнє", – сказав Жадан.

Нагадаємо, 14 травня Gazeta Wyborcza обрала Сергія Жадана людиною року

А 12 квітня Жадан отримав Премію Свободи від німецької фундації Франка Ширрмахера.

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