Роман Жадана "Інтернат" про війну з Росією став переможцем літературної премії ЄБРР
Під час фінальної церемонії нагородження Жадан розповів про повномасштабну війну з Росією та нагадав, що Україні необхідна підтримка та солідарність
Про це інформує 24 Канал.
Стало відомо, що український письменник та громадський діяч Сергій Жадан отримав премію EBRD Literature Prize 2022 за свій роман "Інтернат". Йому та перекладачам присудили премію у розмірі €20 тисяч за мистецькі здобутки.
Під час церемонії нагородження Жадан виступив з промовою, у якій розповів про повномасштабне вторгнення військ РФ. Він також подякував усім за визнання та нагадав, що Україна потребує підтримки та солідарністі.
"Зараз ми знову відстоюємо своє право на існування, свою свободу, незалежність. Ми перебуваємо за 40 кілометрів від кордону з Росією, там проходить лінія фронту, там українці й українки борються за свою свободу та майбутнє", – сказав Жадан.
- Нагадаємо, 14 травня Gazeta Wyborcza обрала Сергія Жадана людиною року
- А 12 квітня Жадан отримав Премію Свободи від німецької фундації Франка Ширрмахера.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.06
Купівля 34.06Продаж 35.01
-
EUR
Купівля 35.64Продаж 36.98
- Актуальне
- Важливе