Роналду бурхливо відреагував на рятівний дубль за МЮ у Лізі чемпіонів

Про це Роналду написав у Instagram.

Португалець забив у Бергамо на 45+1 та 90+1 хвилинах та врятував МЮ від поразки з "Аталантою" - 2:2.

"Ми віримо до кінця і зробимо все, щоб досягти наших цілей! Ми – "червоні дияволи", – написав Роналду.

"Манчестер Юнайтед" набрав 7 очок та лідирує у групі F. "Аталанта", за яку виступає українець Руслан Малиновський, з 5 балами третя. На другій позиції із 7 пунктами іспанський "Вільярреал". Швейцарський "Янг Бойз" має 3 очка та йде останнім.



Нагадаємо, 2 листопада у 4-му турі групового раунду Ліги чемпіонів "Динамо" у Києві поступилося іспанській "Барселоні".

Головний тренер "Динамо" Мірча Луческу заявив, що кияни у домашній грі з "Барселоною" заслуговували щонайменше на нічию.

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