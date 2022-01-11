Роналду може об'єднатися з Мессі в одній команді
Португальський футболіст англійського "Манчестер Юнайтед" Кріштіану Роналду може перейти до французького ПСЖ
Про це повідомляє Le 10 Sport.
Французьке видання стверджує, що оскільки форвард Кіліан Мбаппе близький до того, аби залишити ПСЖ, клуб шукає йому заміну. За інформацією джерела, парижани готові перейти до активних дій, якщо Роналду виявить бажання покинути "Манчестер Юнайтед".
Раніше повідомлялося, що португальський форвард незадоволений ситуацією в "Манчестер Юнайтед" та попросив свого агента Жорже Мендешу шукати нову команду на випадок, якщо нічого не зміниться.
У нинішньому сезоні Роналду зіграв за МЮ 22 матчі, забив 14 голів та зробив 3 результативні передачі.
"Манчестер Юнайтед" займає в чемпіонаті Англії лише сьому місце.
Влітку до ПСЖ з іспанської "Барселони" перейшов аргентинський форвард Ліонель Мессі.
- Нагадаємо, 10 січня стало відомо, що Кріштіану Роналду може залишити "Манчестер Юнайтед".
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