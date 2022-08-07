Про це повідомляє Еспресо.TV.

Головний тренер МЮ нідерландець Ерік тен Гаг вирішив залишити португальця у запасі. Роналду пропустив більшу частину передсезонних зборів команди, зіславшись на сімейні обставини. ЗМІ повідомляли, що футболіст насправді не хотів залишатися у Манчестері на новий сезон та намагався знайти нову команду.

Напередодні Роналду заявив, що залишається в МЮ.

Минулий чемпіонат Англії "Манчестер Юнайтед" закінчив на шостій позиції і не потрапив до Ліги чемпіонів. За сезон Роналду зіграв за МЮ 39 матчів, забив 24 голи та віддав 3 результативні передачі.

Матч "Манчестер Юнайтед" - "Брайтон" розпочнеться о 16:00.

11 липня головний тренер "Ман Юнайтед" Ерік тен Гаг заявив, що Кріштіану Роналду залишиться в клубі.

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