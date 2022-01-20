Роналду не потрапив у "команду року" в відеогрі FIFA 22

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Сьогодні, 20 січня, компанія EA Sports оголосила склад команди року футбольного симулятора FIFA 22. На потрапляння у символічну збірну претендували 80 футболістів.



У ході голосування, де брали участь фанати, обрали 11 футболістів, які увійшли до складу підсумкової символічної команди та отримають спеціальні картки TOTY у FIFA 22.



Найвищий рейтинг у складі отримали нападник ПСЖ Ліонель Мессі та форвард Баварії Роберт Левандовські – в обидвох по 98.



Зірковий португалець Кріштіану Роналду цього річ опинився поза командою TOTY.



Команда року FIFA 22:



Воротар: Джанлуїджі Доннарумма (ПСЖ, рейтинг 96)



Захисники: Жоау Канселу ("Манчестер Сіті", 94), Рубен Діаш ("Манчестер Сіті", 97), Маркіньос (ПСЖ, 95), Ашраф Хакімі (ПСЖ, 93)



Півзахисники: Кевін Де Брюйне ("Манчестер Сіті", 96), Н'Голо Канте ("Челсі", 96), Жоржиньо ("Челсі", 97)



Нападники: Кіліан Мбаппе (ПСЖ, 97), Роберт Левандовські ("Баварія", 98), Ліонель Мессі (ПСЖ, 98)

???? Football's best, decided by you.

This is your #TOTY. pic.twitter.com/eyK03VbFgh — EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) January 20, 2022