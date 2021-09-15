Роналду подарував футболку жінці, яку "нокаутував" м'ячем перед грою ЛЧ

Про це повідомляє A Bola.

Роналду влучив в жінку під час розминки перед матчем Ліги чемпіонів між "Янг Бойз" та МЮ у Берні. Португалець миттєво підбіг до постраждалої та повернувся на поле лише, коли переконався, що з нею все гаразд.

Після гри, в якій "Манчестер Юнайтед" поступився 1:2, Кріштіану Роналду подарував стюарду свою футболку.