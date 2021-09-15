Роналду подарував футболку жінці, яку "нокаутував" м'ячем перед грою ЛЧ
Португальський футболіст англійського "Манчестер Юнайтед" Кріштіану Роналду подарував свою футболку жінці-стюарду, в яку влучив м'ячем під час розминки перед грою Ліги чемпіонів проти швейцарського "Янг Бойз"
Про це повідомляє A Bola.
Роналду влучив в жінку під час розминки перед матчем Ліги чемпіонів між "Янг Бойз" та МЮ у Берні. Португалець миттєво підбіг до постраждалої та повернувся на поле лише, коли переконався, що з нею все гаразд.
Після гри, в якій "Манчестер Юнайтед" поступився 1:2, Кріштіану Роналду подарував стюарду свою футболку.
- Нагадаємо, 14 вересня у матчі 1-го туру Ліги чемпіонів "Манчестер Юнайтед" програв "Янг Бойз" - 1:2.
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