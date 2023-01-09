Про це повідомляє The Guardian.

За словами головного тренера нового клубу португальця "Аль-Нассру" Руді Гарсії, Кріштіану Роналду зіграє перший матч у Саудівській Аравії 19 січня в Ер-Ріяді проти ПСЖ.

З французьким клубом зіграє команда, сформована з футболістів "Аль-Хіляля" та "Аль-Нассра", до якого наприкінці 2022 року Роналду перейшов з англійського "Манчестер Юнайтед".

Дебют 37-річного португальця за "Аль-Насср" було відкладено через дискваліфікацію футболіста, яку він заробив ще у МЮ, коли вибив після гри телефон з рук вболівальника.

Очікується, що безпосередньо за "Аль-Насср" Кріштіану Роналду вперше зіграє 22 січня проти "Еттіфака".

Кріштіану Роналду підписав з "Аль-Нассром" контракт на два з половиною роки. Його зарплата разом з бонусами складе 200 млн євро на рік.

Форвард також виступав за португальський "Спортинг", іспанський "Реал", італійський "Ювентус" та МЮ.

У нинішньому сезоні Кріштіану Роналду зіграв за "Манчестер Юнайтед" 21 матч, забив 5 голів та віддав 4 результативні передачі.

30 грудня 2022 року Кріштіану Роналду став гравцем "Аль-Нассру".

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