Роналду визначився з номером під яким гратиме в МЮ, довелось відбирати в іншого футболіста
Португальський форвард Кріштіану Роналду визначився з номером під яким гратиме в англійському "Манчестер Юнайтед"
Про це повідомляє офіційний Twitter "Манчестер Юнайтед".
Кріштіану Роналду гратиме в "Манчестер Юнайтед" під 7-м ігровим номером. Форвард Едінсон Кавані, якому раніше належала сімка, взяв собі 21-й.
Роналду перейшов до англійського клубу з італійського "Ювентуса". Сума трансферу португальця склала 15 млн євро, які буде виплачено протягом п'яти років. Крім того, в контракті передбачені бонуси у 8 млн євро, які "Юве" отримає за клубні та особисті досягнення Роналду в МЮ.
Кріштіану Роналду з 2003 до 2009 року вже виступав за "Манчестер Юнайтед", з якого перейшов до іспанського "Реалу".
36-річний португалець з 2018 року грав за "Ювентус". Роналду провів за туринців 134 матчі, забив 101 гол та зробив 22 результативні передачі.
- Нагадаємо, 31 серпня "Ювентус" повідомив, що заробив на трансфері Кріштіану Роналду до "Манчестер Юнайтед" лише 15 млн євро.
- 31 серпня "Манчестер Юнайтед" оголосив, що підписав з Роналду контракт на два роки із можливістю продовження ще на сезон.
- 1 вересня "Манчестер Юнайтед" вперше опублікував фото Роналду після повернення до англійського клубу.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.88
Купівля 26.88Продаж 27.12
-
EUR
Купівля 31.71Продаж 32.1
- Актуальне
- Важливе