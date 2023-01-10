Роналду за 200 млн євро погодився агітувати проти заявки Португалії в боротьбі за ЧС-2030
Кріштіану Роналду отримає від "Аль-Нассра" 200 млн євро за просування заявки Саудівської Аравії на проведення ЧС-2022, яка сперечається за це право з Португалією, Іспанією та Україною
Про це повідомляє AFP.
Роналду заробить за два з половиною сезони у "Аль-Нассрі" 500 млн євро. Частину з цієї суми - 200 млн євро - португалець отримає за те, що стане амбасадором заявки Саудівської Аравії, яка спільно з Єгиптом та Грецією претендує на проведення чемпіонату світу з футболу 2030 року.
"Роналду стане амбасадором заявки Саудівської Аравії на ЧС-2030, і за це йому заплатять 200 млн євро", – повідомило джерело в клубі.
Саудівська Аравія конкуруватиме за право провести чемпіона світу-2030 з Португалією, яка подала спільну заявку на проведення турніру з Іспанією та Україною.
- 5 жовтня 2022 року було оголошено, що Україна подає разом з Іспанією та Португалією спільну заявку на проведення фінальної частини чемпіонату світу-2030.
- 30 грудня 2022 року Кріштіану Роналду став гравцем "Аль-Нассру".
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