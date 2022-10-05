Про це оголосив президент Української асоціації футболу Андрій Павелко, повідомляє офіційний сайт УАФ.

Про це він оголосив 5 жовтня у Ньоні (Швейцарія) на брифінгу з президентом Федерації футболу Португалії Фернандо Гомесом та президентом Королівської федерації футболу Іспанії Луїсом Рубіалесом.

"Федерації футболу Португалії та Іспанії залучили Україну до заявки на проведення чемпіонату світу-2030. Обидві асоціації повідомили про своє прагнення УЄФА, який одразу висловив свою повну підтримку. Приклад завзятості та стійкості українського народу надихає, тому ця ініціатива спрямована на здійснення внеску у відновлення країни у період відбудови завдяки силі футболу", - йдеться у спільній заяві Павелка, Гомеса та Рубіалеса.

Зазначається, що умови участі України у заявці будуть обговорені та визначені згодом. До координаційного комітету з підготовки заявки на проведення ЧС-2030 на чолі з Антоніо Ларанхо входитимуть й представники України.

"Футбол є важливим соціальним явищем для України. Тому ми раді доєднатися до європейської заявки на проведення чемпіонату світу з футболу", - сказав Павелко.

За інформацією британського видання The Times, ідея була схвалена президентом України Володимиром Зеленським та знайшла підтримку урядів Іспанії та Португалії.

Іспанія та Португалія спочатку планували подати спільну заявку на проведення ЧС-2030 удвох, але погодилися віддати Україні матчі групового раунду однієї з груп.

Ініціатори долучення України до заявки переконані, що Україна у 2030 році відповідатиме необхідним для проведення турніру критеріям безпеки та відновиться після війни з Росією.

4 жовтня стало відомо, що Україна має намір доєднатися до спільної заявки Іспанії та Португалії на проведення фінальної частини чемпіонату світу - 2030.

5 жовтня уряд Іспанії погодився, аби Україна долучилася до її спільної з Португалією заявки на проведення чемпіонату світу з футболу 2030 року.

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