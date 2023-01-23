Роналду зіграв перший матч за новий клуб
Португальський футболіст Кріштіану Роналду дебютував за "Аль-Насср" з Саудівської Аравії
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Роналду зіграв за свій новий клуб у матчі чемпіонату Саудівської Аравії проти "Аль-Еттіфака". Португалець не відзначився результативними діями, його новак команда перемогла з рахунком 1:0.
"Аль-Наср" має 33 очка та займає в турнірній таблиці перше місце. Він випереджає найближчого переслідувача - "Аль-Хіляль" - на 1 пункт та має матч в запасі.
Першу гру в Саудівській Аравії Роналду зіграв 19 січня за команду сформовану з гравців "Аль-Хіляля" та "Аль-Нассра" проти французького ПСЖ (4:5), з аргентинцем Ліонелем Мессі у складі.
37-річний Кріштіану Роналду наприкінці 2022 року перейшов до "Аль-Нассру" з англійського "Манчестер Юнайтед" на правах вільного агента та підписав контракт на два з половиною роки. Його зарплата разом з бонусами складе 200 млн євро на рік.
Форвард раніше також виступав за португальський "Спортинг", іспанський "Реал" та італійський "Ювентус".
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