Росатом планує побудувати в Білорусі експериментальний ядерний реактор

Про це заявив директор офісу Росатома в Білорусії Станіслав Левицький, передає Белта.

"Ми на етапі узгодження міжурядової угоди. Коли вона буде фіналізована, тоді почнемо будівництво. Ми вже готові... Сподіваюся, до кінця цього року все ж таки прийдемо до спільного знаменника і зможемо розпочати будівництво", – сказав він.

"Думаю, протягом двох-трьох років із моменту підписання документів цілком реально його побудувати", - додав Левицький.

Він пояснив, що однією з цілей створення дослідницького реактора в Білорусії є тестування нових збірок ядерного палива для Білоруської (Островецької) АЕС, яку відкрили 7 жовтня 2020 року.