Росатом планує побудувати в Білорусі експериментальний ядерний реактор
Росатом обговорює з НАН Білорусі будівництво дослідницького ядерного реактора на базі Об’єднаного інституту енергетичних та ядерних досліджень "Сосни"
Про це заявив директор офісу Росатома в Білорусії Станіслав Левицький, передає Белта.
"Ми на етапі узгодження міжурядової угоди. Коли вона буде фіналізована, тоді почнемо будівництво. Ми вже готові... Сподіваюся, до кінця цього року все ж таки прийдемо до спільного знаменника і зможемо розпочати будівництво", – сказав він.
"Думаю, протягом двох-трьох років із моменту підписання документів цілком реально його побудувати", - додав Левицький.
Він пояснив, що однією з цілей створення дослідницького реактора в Білорусії є тестування нових збірок ядерного палива для Білоруської (Островецької) АЕС, яку відкрили 7 жовтня 2020 року.
- У листопаді 2020 року білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська заявила, що будівництво Островецької АЕС не обговорювали ні з суспільством, ані з сусідніми державами-партнерами, а запуск реалізувався без незалежного контролю та необхідних тестів.
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