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OPINION

Росією керуватиме двійник Путіна? Колонка Віталія Портникова

Віталій Портников
25 грудня, 2023 понедiлок
07:00
Погляд Віталій Портников

Японські вчені провели дослідження, в ході якого припустили, що у критичні моменти Путін користується послугами двійників. Проте чи може бути так, що у майбутньому Росією також керуватиме двійник президента?

Японські вчені з інституту аудіозв'язку провели дослідження того, чи дійсно Володимир Путін користується послугами двійників у своїй публічній діяльності.

Як відомо, тема двійників російського диктатора досить часто виникає у медіа, однак якихось конкретних доказів того, що Путіних дійсно кілька, ми не маємо. Ми можемо спиратися або на свідчення очільника української воєнної розвідки Кирила Буданова, або на численні повідомлення у Telegram-каналах, для яких тема двійників Путіна давно вже стала не стільки сенсацією, скільки буденністю. Однак тепер ми говоримо про наукове дослідження, яке було зроблено за допомогою штучного інтелекту, про науковий аналіз вимови президентом Російської Федерації певних слів, які, як правило, одна і та ж людина вимовляє абсолютно однаково в усіх ситуаціях - кожен логопед і кожен філолог підтвердить вам слушність цієї думки. Так от, науковий аналіз того, як Володимир Путін вимовляє ті чи інші слова і звуки довів, що принаймні у кількох важливих ситуаціях, критичних для російського президента, Путіних було кілька, і звичайно ж найбільш цікавим є моменти перебування російського президента у Маріуполі.

Тоді багато хто говорив, що навряд чи справжній Володимир Путін відважився б на подорож до тільки-но захопленого російськими окупантами міста. І ми пам'ятаємо прикрий для російської пропаганди інцидент, коли біля Володимира Путіна, який був оточений масовкою під час зйомки пропагандистського ролика для телебачення, почулися слова людини десь з боку, що це все брехня. Ці несподівані слова, які потім ретельно вирізалися російськими пропагандистами, стали справжнім вироком для цієї подорожі російського президента, а може і не президента до окупованого міста.

Так от, японські вчені підкреслюють, що той Путін, який був у Маріуполі, збігається з іншим Путіним, якого можна було побачити на перемовинах, скажімо, із головою Китайської Народної Республіки чи на Кримському мості, тільки на 18%. Якщо зробити досить простий висновок, це не той самий Путін - хтось з них дійсно Володимир Путін, а хтось зовсім інша людина, яка використовується як маска російського диктатора. І є абсолютно очевидним, що самому Володимиру Путіну зовсім не хотілося брати участь у подорожі до окупованого Маріуполя, та й служба охорони російського президента могла не дозволити йому поїздку до такого критично небезпечного району, побоюючись можливих ударів з боку українських спецслужб або партизанів, які намагаються зробити все можливе, щоб погіршити існування росіян на окупованих українських землях. І ми знаємо, що результати цієї діяльності є, і багато хто з колаборантів вже ніколи не зустрінеться ані із самим Володимиром Путіним, ані з його двійниками. Або ж зустрінеться тільки в тій ситуації, якщо ніякого Володимира Путіна і дійсно не існує, якщо російський диктатор помер, а країною керують його соратники за допомогою двійників. Однак це занадто фантастично. 

Є варіант, який не допоможе нам дослідити жодний штучний інтелект - якщо погодитися із висновками японських вчених, стане абсолютно зрозумілим, що ми стикаємося з ситуаціями, коли одного прекрасного дня російський диктатор знаходиться за довгим білим столом і не підпускає до себе співрозмовників навіть з представників вищого російського політичного керівництва, а наступного ж дня, після застосування таких рішучих заходів безпеки, той самий Путін обнімається і цілується з великою кількістю людей, які навряд чи всі встигли пройти карантин, що зробив би їх безпечними для здоров'я російського президента. Та й взагалі, для його, я б сказав гіпертрофованого почуття безпеки, якщо навіть на науковому рівні можна стверджувати, що Путіних кілька, це означає, що новітні високі технології дозволяють зробити реалістичні висновки щодо того, як існує російська модель керування державою. Ну і тут ми підходимо до найголовнішого моменту - а чи може бути ситуація, коли Росією дійсно будуть керувати анонімно? Якщо той самий Путін, який все ще існує і є президентом Російської Федерації помре, а про це нікому не скажуть, навіть авторам анонімних телеграм-каналів, і Російською Федерацією від імені Путіна буде керувати його двійник, той самий, який зовсім інакше вимовляє ті чи інші слова і звуки? Ну що ж, якщо новітні технології будуть розвиватися, ми принаймні зможемо зрозуміти, хто з Путіних залишився на політичній арені, а хто зник, і скільки двійників у російського президента дійсно існує. Найбільша проблема зрозуміти, хто з цих людей є справжнім Путіним, хоча, можливо, якщо ретельно проаналізувати вимову Путіним слів на початку його правління і за всі роки перебування на посаді, ми зможемо вирішити й цю задачу, і таким чином в певний момент усвідомимо, що того Путіна, який став президентом Російської Федерації 24 роки тому, вже не існує, а в Росії почалася ера нового Путіна, який не має нічого спільного і зі своїм попередником, однак вважається громадянами Російської Федерації та російським політичним і воєнним керівництвом тим самим Путіним, який може віддавати їм беззаперечно накази. 

І якщо така політична епоха в історії Росії дійсно розпочнеться, то РФ стане першим у світовій історії утворенням, яким буде керувати, так би мовити, не сам правитель, а його маска - та сама залізна маска з романів Олександра Дюма. Однак до цього всім ще потрібно дожити.

Джерело

Про автора. Віталій Портников, журналіст, лауреат Національної премії України ім. Шевченка

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Володимир Путін
Віталій Портников
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