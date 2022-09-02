Експерт поділився деталями в етері телеканалу "Еспресо".

"Росія не хоче лише Придністровʼя, адже країні-агресорці треба вся Молдова. РФ треба дестабілізувати весь східний фланг НАТО. Найгірший для РФ варіант - зберегти статус-кво, найкращий - поширити Придністровʼя по всій Молдові, дестабілізувати ситуацію в країні й призначити своє керівництво. У будь-якому разі проросійське керівництво у Молдові небезпечне для всіх", - зазначив Шалару.

Експерт додав, що Північноатлантичний альянс не буде воювати з Росією в Молдові, як і не воює в Україні.

"НАТО буде висловлювати занепокоєння, адже Альянс не воює в Україні й не воюватиме в Молдові. Єдина сторона, яка може воювати у випадку російської атаки на Молдову, - це Україна, адже це напряму загрожує вашій країні. Наразі немає передумов для нападу РФ на Молдову, адже Україна тримається й захищає усю Європу", - зауважив Анатоль Шалару.

1 вересня міністр закордонних справ Росії Сєрґєй Лавров заявив, що Москва буде вважати нападом на Росію будь-які дії, в яких побачить загрозу для "миротворців" у Придністров’ї.