Про це він сказав під час виступу на заході у Московському держінституті міжнародних відносин 1 вересня, повідомляє Newsmaker.

"Там (у Придністров’ї) перебувають наші миротворці, там наша група військових, які охороняють найбільші у Європі склади боєприпасів у Колбасній. І всі мають розуміти, що будь-які дії, які будуть створювати загрозу для наших військових, будуть розглядатися згідно з міжнародним правом як напад на РФ, як це було у Південній Осетії, коли на наших миротворців напав Саакашвілі", - заявив Лавров.

Він також заявив, що у Молдові "насаджують русофобію".

"На жаль, ми бачимо, як керівництво Молдови піддається на загравання з боку Заходу. Провокаційний характер насадження там русофобії очевидний, як і в Україні", - сказав глава МЗС РФ.

За день до цього Лавров заявив про готовність Росії "робити все" для того, щоб гарантувати захист прав російськомовних у Молдові, та порадив країні "не гратися у нав’язані Заходом геополітичні ігри".

Президентка Молдови Мая Санду днями закликала громадян не піддаватися на наративи, що лунають з Придністров’я та РФ, та наголосила, що прагнення Молдови зміцнити армію ніяк не означає відмову від нейтралітету чи її агресивних намірів.

Нагадаємо, 27 серпня Республіка Молдова відзначила 31 рік незалежності. Цього ж дня Україна підписала з сусідньою державою угоду про лібералізацію вантажоперевезень.

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