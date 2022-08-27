Сьогодні Молдова святкує День Незалежності

Про це повідомили на сайті NewsMaker.

"Давайте вірити в себе, не зупинятися на середині шляху, хоч би як важко це було. Давайте залишимо нашим дітям вільну країну, де вони можуть формувати своє майбутнє. Якщо хтось запитає, яка користь від свободи та демократії при зростанні цін, ми відповімо їм: наша свобода робить нас сильнішими, дає нам голос, гідність та владу, змушує не боятися та діяти відповідно до наших власних інтересів, а не під диктовку когось ззовні. Війна закінчиться, і ми зуміємо вийти з цих криз сильнішими та стійкішими", - заявила президентка Майя Санду.

Після офіційної частини на площі Великих національних зборів проходить концерт до Дня незалежності.

На сцені виступатимуть симфонічний оркестр Національної філармонії ім. Сергія Лункевича, президентський оркестр, оркестр міністерства внутрішніх справ, академічна хорова капела "Дойна" та інші.

1 серпня Молдова отримала виділений Єврокомісією перший транш у розмірі 50 млн євро макрофінансової допомоги.

9 серпня у Молдові заявили про готовність допомогти українцям у розмінуванні територій, тому планують направити своїх саперів до України.

Станом на 12 серпня команда Міжнародної космічної станції вивела на орбіту перший молдовський супутник TUMnanoSAT.

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