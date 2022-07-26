Росії складно отримати розвідінформацію через супутники, - Згурець

Про це в ефірі Еспресо сказав аналітик Defense Express Сергій Згурець.

"Космічна розвідка в них не справляється, тому що у них є лише один супутник, який може здійснювати фотографування місцевості - раз на два дні. Головна розвідувальна можливість спирається на американські та європейські супутники - ми отримуємо кожні 6 годин ділянки по тим ділянкам фронту, які нас цікавлять", - зазначив він.

Згурець додав, що ситуація в росіян є набагато гіршою.



"Зараз є проблема отримання розвідінформації з лінії фронту. Це є вкрай складним і важливим завданням, тому що є РФ намагається слідкувати за зміною лінії фронту, пересуванням наших підрозділів і зразків озброєння, які їх цікавлять в першу чергу - HIMARS і інші зразки, які здатні завдавати суттєвих втрат росіянам", - підсумував він.