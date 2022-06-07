Росії вказали, що вона є небажаною саме на Балканах, - Клімкін про заборону на проліт борту Лаврова до Сербії
Ексміністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що, не пропустивши літак очільника МЗС РФ Сергія Лаврова до Сербії, балканські країни вказали кремлю, що більше не перебувають у сфері його впливу
Про це Клімкін написав у telegram.
"Чому явно можна порадіти, так це приниженню Росії на Балканах. Лаврову закрили повітряний простір для відвідання Сербії. І це не просто удар під дих. Це Балкани, які Росія багато років вважала своєю сферою впливу - як і нас. Росії вказали, що вона є небажаною саме на Балканах. Європу поступово зачищають від Росії - тут у нас, в Україні, і тепер послідовно на Балканах. Це потрібно довести до кінця: менше Росії, більше Європи", - закликав Клімкін.
- 5 червня стало відомо, що візит Сергія Лаврова до Белграда опинився під загрозою зриву через відмову пропускати його борт сусідніми із Сербією країнами. 6 червня візит очільника МЗС РФ до Сербії офіційно скасовано. Одразу після цього, Лавров звинуватив НАТО у тому, що Північна Македонія, Чорногорія та Болгарія заборонили увійти у свій повітряний простір літаку, яким він мав летіти до Сербії.
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