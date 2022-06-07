Про це Клімкін написав у telegram.

"Чому явно можна порадіти, так це приниженню Росії на Балканах. Лаврову закрили повітряний простір для відвідання Сербії. І це не просто удар під дих. Це Балкани, які Росія багато років вважала своєю сферою впливу - як і нас. Росії вказали, що вона є небажаною саме на Балканах. Європу поступово зачищають від Росії - тут у нас, в Україні, і тепер послідовно на Балканах. Це потрібно довести до кінця: менше Росії, більше Європи", - закликав Клімкін.

5 червня стало відомо, що візит Сергія Лаврова до Белграда опинився під загрозою зриву через відмову пропускати його борт сусідніми із Сербією країнами. 6 червня візит очільника МЗС РФ до Сербії офіційно скасовано. Одразу після цього, Лавров звинуватив НАТО у тому, що Північна Македонія, Чорногорія та Болгарія заборонили увійти у свій повітряний простір літаку, яким він мав летіти до Сербії.

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