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Візит Лаврова до Сербії остаточно скасували: ніхто не захотів пропускати його літак

6 червня, 2022 понедiлок
13:14
Світ Сергій Лавров

Міністр закордонних справ РФ не зумів дістатися до Сербії, бо сусідні до неї країни відмовилися надати літаку Лаврова дозвіл на політ над їхньою територією

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Візит глави МЗС Росії Сергія Лаврова до Сербії був запланований на 6-7 червня. Однак Болгарія, Чорногорія та Північна Македонія відмовилися впускати літак Лаврова в свій повітряний простір. Підставою для такого рішення стали санкції, запроваджених Євросоюзом проти Лаврова через агресію Росії проти України. 

"Російська делегація повинна була прибути для переговорів до Белграда. Але сусідні країни ЄС та НАТО закрили свій повітряний простір", – цитує DW речницю російського МЗС Марію Захарову.

Відреагувати на дії сусідів Сербії закликали в російському парламенті. Зокрема, жорсткої реакції вимагає віце-спікер Ради федерації Костянтин Косачов.

"Цей демарш спрямований проти Росії як держави та проти Сербії як держави. Реакція, сподіваюся, буде спільною і гранично жорсткою, в форматі не тільки дипломатичних протестів, а й конкретних, практичних дій у відповідь. Щоб більше не кортіло", – зазначив він.
  • Нагадаємо, 5 червня російський ТАСС повідомляв, що візит Лаврова "опинився під великим питанням, але в цьому немає жодної провини офіційного Белграда".
  • 29 травня Сербія погодила трирічний контракт на постачання газу з Росією. Президент Сербії Олександр Вучич й президент країни-агресорки Володимир Путін уклали трирічний контракт на постачання газу, а також обговорили розширення газосховищ у країні.
  • Через санкції ЄС Сербія залишиться без російської нафти.
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