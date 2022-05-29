Сербія погодила трирічний контракт на постачання газу з Росією, - The Guardian
Президент Сербії Олександр Вучич й президент країни-агресорки Володимир Путін уклали трирічний контракт на постачання газу до Сербії
Про це повідомляє The Guardian.
"Якщо ми все усвідомимо, у нас буде безпечна зима, що стосується газу", - сказав Вучич.
За словами президента Сербії, у нього була хороша розмова з президентом Росії, вони говорили на кілька різних тем під час яких узгодили основні елементи нової газової угоди з Росією, яка буде підписана на три роки.
Після розмови з Путіним, за словами Вучича, він надіслав листа директору Газпрому Алєксєю Міллеру, щоб завтра обговорити нові обсяги газу.
Під час телефонної розмови Вучич також обговорив з Путіним розширення газосховищ у своїй країні.
- Нагадаємо, високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель заявив, що умовою вступу Сербії до ЄС буде приєднання до санкцій проти Росії.
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