Сербія погодила трирічний контракт на постачання газу з Росією, - The Guardian

Про це повідомляє The Guardian.

"Якщо ми все усвідомимо, у нас буде безпечна зима, що стосується газу", - сказав Вучич.

За словами президента Сербії, у нього була хороша розмова з президентом Росії, вони говорили на кілька різних тем під час яких узгодили основні елементи нової газової угоди з Росією, яка буде підписана на три роки.

Після розмови з Путіним, за словами Вучича, він надіслав листа директору Газпрому Алєксєю Міллеру, щоб завтра обговорити нові обсяги газу.

Під час телефонної розмови Вучич також обговорив з Путіним розширення газосховищ у своїй країні.

Нагадаємо, високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель заявив, що умовою вступу Сербії до ЄС буде приєднання до санкцій проти Росії.